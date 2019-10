NLes deux Premiers ministres vietnamien (droite) et laotien. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La presse laotienne a publié les 2 et 3 octobre dans la une les articles, images sur la visite officielle du Premier ministre laotien Thoungloun Sisoulith au Vietnam et la Déclaration commune Vietnam-Laos.

Le Pasaxon paru le 2 octobre et le Laophattana paru le 3 octobre a publié intégralement la Déclaration commune Vietnam-Laos et le contenu de l’entretien entre le Premier ministre laotien Thoungloun Sisoulith et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, selon lequel les deux parties ont souligné la signature des accords de coopération dans l’économie, l’investissement, l’éducation, la finance, la banque, l’énergie, l’aviation.

Le Pasaxon a souligné la signification importante de cette deuxième visite du dirigeant laotien au Vietnam.

Le PathetLao, le journal Economie-Société… ont rendu publics des articles sur le contenu des huit accords signés lors de la visite, affirmant que ceux-ci contribueraient à resserrer les liens bilatéraux.

Le Vientiane Times, unique journal extérieur en anglais du Laos, a publié le 3 octobre un article précisant que les deux Premiers ministres laotien et vietnamien avaient convenu de promouvoir les relations d’amitié traditionnelles, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos, d’encourager la coopération décentralisée, de se soutenir dans le développement socioéconomique et de régler à temps les questions en suspens.

L’article a cité que Nguyen Xuan Phuc et Thoungloun Sisoulith insistaient sur la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et de respecter le droit pour assurer la sûreté et la liberté de navigation maritime et de survol en Mer Orientale.

La presse laotienne a aussi informé des rencontres entre le Premier ministre laotien et les autres hauts dirigeants vietnamiens que sont le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyen Phu Trong, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan, outre les autres activités du dirigeant laotien au Vietnam. -VNA