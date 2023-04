Hanoi (VNA) - A l’invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, son homologue tchèque Petr Fiala effectuera une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 avril.

La visite s'inscrit dans le contexte où la République tchèque promeut la stratégie indo-pacifique, dans laquelle le Vietnam est considéré comme un partenaire important, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Thai Xuân Dung, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Thai Xuân Dung. Photo: VNA



La visite portera les relations de coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur, en particulier dans l’économie, le commerce, l’investissement et la défense. La République tchèque considère le Vietnam comme l'un des marchés les plus importants en dehors de l'Union européenne (UE) pour le développement du commerce et des investissements, a-t-il indiqué.

Jusqu’en février 2023, la République tchèque comptait 41 projets d'investissement au Vietnam avec un capital social total de 92,38 millions de dollars, se classant au 50e rang parmi 142 pays et territoires ayant des investissements étrangers directs au Vietnam. Selon les données du ministère tchèque de l'Industrie et du Commerce, le commerce bilatéral en 2022 a atteint plus de 2,34 milliards de dollars, en hausse de 12,5 % par rapport à la même période en 2021 (2,08 milliards de dollars).

Le diplomate s’est déclaré convaincu que les 20 plus grandes entreprises tchèques qui accompagneraient le Premier ministre tchèque Petr Fiala en visite au Vietnam apporteraient une nouvelle vitalité à la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Photo: AFP/VNA



La promotion de la coopération dans le domaine de l'éducation - la formation est également l'un des principaux points à l'ordre du jour de la visite, a-t-il précisé.

Les deux parties signeront une lettre d'intention sur la coopération en matière d'éducation. Il s'agit de la première étape pour négocier et signer un accord de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation entre les deux gouvernements, créant un cadre juridique favorable et une base pour augmenter le nombre de bourses pour les étudiants et des doctorants vietnamiens ainsi que faire des échanges des conférenciers et coopérer dans la recherche et l'enseignement.

En juillet prochain, la communauté des Vietnamiens en République tchèque célébrera le 10e anniversaire de sa reconnaissance par le gouvernement tchèque en tant que 14e minorité ethnique de ce pays.

Selon le diplomate, il s'agira d'un événement très important, montrant la reconnaissance et l'appréciation du gouvernement et du peuple tchèques pour l'intégration et les contributions de la communauté vietnamienne au pays d'accueil.

La communauté vietnamienne en République tchèque a considérablement contribué aux bonnes relations traditionnelles entre les deux pays. On peut dire que l'existence, l'intégration et le développement de la communauté vietnamienne en République tchèque est un pont important qui contribue au maintien, à la consolidation et au développement des relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le diplomate s’est déclaré convaincu la communauté vietnamienne affirmera sa position et son rôle en République tchèque et continuera à contribuer à la promotion des relations traditionnelles d'amitié et de coopération intégrale entre les deux pays. -VNA