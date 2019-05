Hanoi (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh, a déclaré que la prochaine visite en Russie du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc contribuera certainement à porter le partenariat stratégique bilatéral à une nouvelle hauteur, en particulier dans l’économie, le commerce, l’investissement et l’interaction populaire.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh. Photo : VNA

Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le diplomate a souligné l’importance de la visite, affirmant qu’elle se déroulerait à l’occasion du 25e anniversaire du Traité sur les principes de base de l’amitié entre le Vietnam et la Russie, à l’approche du 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales d’ici 2020. Lors de la visite, le Premier ministre assistera également à une cérémonie marquant le lancement de l’Année d’amitié du Vietnam en Russie.

Selon l’ambassadeur Ngô Duc Manh, cette visite fait suite à celle du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, en septembre dernier. En novembre 2018, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a également effectué une visite officielle au Vietnam.



L’échange régulier de visites de hauts dirigeants montre la confiance politique entre les deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam poursuivait toujours sa politique extérieure conséquente consistant à considérer la Russie comme partenaire important et de confiance de premier rang du Vietnam.



Le diplomate a déclaré que sur la base des liens politiques traditionnels, il y avait place pour renforcer davantage le commerce et les investissements bilatéraux, qui ne répondaient pas encore aux attentes des dirigeants et des peuples.



Il a suggéré de prendre des mesures énergiques pour mettre en œuvre les accords bilatéraux, tirer parti du rôle des comités intergouvernementaux des deux pays dirigés par leurs vice-Premiers ministres, ainsi que pour optimiser le potentiel et les forces de chaque économie.



Il a souligné la nécessité de supprimer les obstacles à la mise en œuvre des accords, en facilitant le déplacement des citoyens vietnamiens et russes pour rechercher des opportunités d’affaires dans chaque pays, et en mobilisant les ministères, les agences et les localités vietnamiens et russes.

L’ambassadeur Ngô Duc Manh a déclaré que le Vietnam et la Russie accordent une grande importance aux premières Année du Vietnam en Russie et Année de la Russie au Vietnam, avec des centaines d’activités, notamment des séminaires, des conférences, des échanges populaires et militaires, des événements culturels et sportifs entre 2019 et 2020.

Les dirigeants vietnamiens et russes ont mis en place des comités chargés de l’événement dirigés par le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et son homologue Maxim Akimov.



L’ambassade du Vietnam en Russie a élaboré un plan avec plus de 200 activités, notamment un séminaire sur l’enseignement du vietnamien et la vietnamologie et un concours de musique organisé au sein de la communauté vietnamienne en Russie. Une exposition intitulée «Le Vietnam au cœur des amis russes» présentait des photos et des objets des Russes qui vivaient et travaillaient au Vietnam.

L’ambassade prépare actuellement la compilation d’un manuel sur l’investissement en Russie, de séminaires avec des ministères et organismes russes et d’un festival de la cuisine vietnamienne, entre autres. -VNA