Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim effectuera une visite officielle au Vietnam les 20 et 21 juillet. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – La visite officielle du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim au Vietnam les 20 et 21 juillet contribuera à approfondir la confiance politique entre les deux pays, selon l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie Dinh Ngoc Linh.

La visite contribuera à promouvoir le développement des relations bilatérales dans tous les domaines et à créer un nouveau jalon pour qu'elles se développent davantage, a déclaré l'ambassadeur Dinh Ngoc Linh au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information (VNA).

Il donnera également un nouvel élan à la mise en œuvre du programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Malaisie pour la période 2021-2025, développant ainsi la coopération bilatérale dans tous les domaines allant de la politique, de la sécurité, de la défense, de l'économie, de la culture, du tourisme, du travail, et les échanges entre habitants d'une manière plus efficace et plus complète pour répondre au potentiel et aux désirs des dirigeants ainsi que des peuples des deux pays.

Il a également exprimé sa conviction que la tournée du Premier ministre malaisien serait une chance pour les entreprises des deux parties de rechercher des opportunités de coopération et d'investissement, et d'intensifier la coopération bilatérale pour faire face aux problèmes internationaux actuels tels que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, le changement climatique et la transformation numérique.

L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie Dinh Ngoc Linh. Photo: VNA



Les dirigeants des deux pays effectueront un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la promotion de la coopération maritime et le développement économique maritime, et conviendront des grandes orientations pour renforcer la coordination lors des forums régionaux et internationaux, en particulier dans le cadre de l'ASEAN, contribuant ainsi au renforcement de la solidarité intra-régionale et à la promotion du rôle central de l'ASEAN, a-t-il ajouté.

Selon l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh, le Vietnam et la Malaisie sont des partenaires par nature, liés par la similitude de leur position géostratégique ainsi que par des intérêts parallèles dans la région et dans le monde. Par conséquent, malgré les fluctuations compliquées de la région et du monde, l'ambassadeur a exprimé sa conviction que dans les temps à venir, les relations bilatérales continueraint à se développer étroitement et efficacement dans tous les domaines, en particulier la politique et l'économie.

Soulignant qu'il reste un énorme potentiel de développement de la coopération économique, le diplomate a déclaré que l'objectif d'augmenter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d'ici 2025 était réalisable. -VNA