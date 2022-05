Le Premier ministre du Vietnam, Pham Minh Chinh (gauche) et le président des États-Unis, Joseph Robinette Biden Jr. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - The Economic Times a publié le 16 mai un article couvrant le voyage aux États-Unis du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh pour participer au Sommet spécial ASEAN-États-Unis et effectuer une visite de travail aux États-Unis et à l'ONU, réaffirmant le rôle de Hanoï dans la stabilisation en Asie du Sud-Est.

Selon l'auteur, le Premier ministre Pham Minh Chinh a entrepris une visite réussie aux États-Unis (du 11 au 17 mai) qui a marqué un tournant pour promouvoir le partenariat, dont les relations ASEAN-États-Unis qui joueraient un rôle important dans la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est.

Cette visite a montré que le Vietnam jouait un rôle clé dans la formation des relations entre les États-Unis et l'ASEAN. Le Vietnam est considéré comme l'une des économies les plus prometteuses de l'Asie du Sud-Est.

L'article a également cité le discours du Premier ministre Pham Minh Chinh sur le rôle central de l'ASEAN ainsi que la position du Vietnam sur les questions liées à la Mer Orientale. Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que de grands pays et les partenaires de l'ASEAN contribuent à ce bloc régional, dans l'esprit transparent, constructif et de respect du rôle central de l'ASEAN.

Le Vietnam a réaffirmé la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, mettant l'accent sur le règlement pacifique de tous les différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et les États-Unis, l'article souligne que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh continue d'ouvrir des perspectives pour les relations bilatérales. Le Vietnam persiste dans sa politique étrangère d'indépendance, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, souhaitant diversifier et multilatéraliser ses relations et être un membre responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam, comme d'autres pays en développement, veut construire une économie indépendante et autonome, accélérer son industrialisation et son intégration internationale pour surmonter le piège du revenu intermédiaire et devenir un pays développé. -VNA