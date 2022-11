Pékin, 2 novembre (VNA) - La visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, joue un rôle important dans la promotion de l'amitié traditionnelle entre les deux pays et la consolidation des relations bilatérales dans la nouvelle ère.

Lors de l'entretien entre les deux délégations du PCV et du PCC. Photo : VNA

C'est ce qu'a déclaré Yang Dan Zhi, assistant du directeur de l'Institut de recherche sur l'Asie-Pacifique et la stratégie mondiale de l'Académie chinoise des sciences sociales, lors d'un échange des opinions avec l'Agence vietnamienne d’Information sur le sujet.



Le voyage est une "boussole" pour le développement des relations entre les deux nations à l'avenir et aussi un début pour créer des fondations meilleures et plus solides visant à approfondir ces relations bilatérales, a-t-il réitéré.



Dans le cadre de la visite, les dirigeants des Partis communistes des deux pays ont discuté de nombreuses questions pour promouvoir la coopération bilatérale de manière plus approfondie et plus intégrale, a-t-il rapporté.



En outre, ils ont échangé des expériences en matière de gouvernance et d'administration nationale, ainsi que l'amélioration du leadership stratégique des dirigeants de haut niveau des deux nations pour les relations bilatérales, a-t-il ajouté.



Dans la Déclaration commune, ils ont dévoilé une série de nouvelles propositions et recommandations, de nouvelles perceptions et conceptions, notamment celles liées au renforcement de la coopération et des échanges mutuels entre les deux Partis, a-t-il noté.



Via la visite du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, on peut voir que les deux parties ont fait des progrès sur la base des perceptions communes obtenues dans le passé, et sont parvenues à un nouveau consensus sur l'économie verte et l'économie numérique, entre autres, selon Yang Dan Zhi.



Cela montre que le Vietnam et la Chine recherchent de nouveaux points de croissance dans la coopération économique, donnant ainsi une nouvelle énergie et créant un nouvel élan pour les relations binationales à l'avenir, a-t-il fait remarquer.



Commentant l'impact positif après la visite sur le développement des liens entre les deux Partis et les pays dans les années à venir, il a déclaré que cete visite aura un effet considérable, en même temps il s'est dit confiant que les relations bilatérales seront stables à long terme et obtiendront de plus grands succès. - VNA