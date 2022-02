Hanoi (VNA) - La visite d’État du président Nguyên Xuân Phuc à Singapour est un beau succès qui permet de concrétiser la politique extérieure fixée par le 13e Congrès national du Parti de donner la priorité au développement global des relations avec les pays voisins et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et la présidente singapourienne Halimah Yacob lors de leur entrevue à Singapour. Photo : VNA

La visite de trois jours qui s’est conclue le 26 février, est la première d’un haut dirigeant vietnamien à l’étranger en 2020 et aussi la première que Singapour a reçu depuis le début de l’épidémie de Covid-19, à l’issue de laquelle les deux pays ont publié un communiqué de presse conjoint sur le renforcement du partenariat stratégique et de la coopération pour le redressement.

La visite contribue à renforcer le partenariat stratégique du Vietnam avec Singapour, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung.

Elle aide à consolider les partenaires internationaux et les amis et la confiance du peuple dans les préconisations, les politiques et l’avenir du développement du Vietnam; à inspirer la confiance et à encourager les entreprises singapouriennes à faire des affaires à long terme et à élargir leurs investissements au Vietnam, a-t-il poursuvi.

Parmi les principaux résultats de la visite figurent le fait que les deux parties se sont mises d’accord sur des orientations majeures pour approfondir davantage leurs relations bilatérales et leur coopération dans tous les domaines.

La visite contribue grandement à l’attraction des ressources pour la relance, et affirme que le Vietnam et Singapour sont des partenaires stratégiques de confiance dans diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun ; et manifeste l’attention du Parti et de l’État envers la communauté vietnamienne à Singapour en particulier et dans d’autres pays étrangers en général, a-t-il souligné.

Sur la manière de concrétiser les résultats de la visite, le responsable a déclaré que les efforts devraient être concentrés sur les préparatifs de la tenue des activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et le 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral ; la coordination avec les partenaires singapouriens pour accélérer la mise en œuvre effective des accords signés lors de la visite ; et la création active de conditions et d’un environnement favorables pour attirer les investissements et le commerce de Singapour.

Le ministère des Affaires étrangères se préparera à fournir un bon service pour les échanges de visites de haut niveau entre les deux pays et s’associera aux ministères, aux autorités, aux localités et aux entreprises concernés pour coopérer avec Singapour, a-t-il encore indiqué. – VNA