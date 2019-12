Ivan Ivanovich Melnhikov, premier vice-président de la Douma d'État russe. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le premier vice-président de la Douma d'État russe Ivan Ivanovitch Melnikov a exprimé son espoir que la prochaine visite en Russie de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan donnerait un nouvel élan à la coopération parlementaire, ainsi contribuerait à renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite de la présidente Nguyen Thi Kim Ngan du 8 au 12 décembre, Melnikov, qui est également vice-président du Parti communiste de la Fédération de Russie, a déclaré que son pays attachait une grande importance à cette visite, qui se déroule au milieu de l’Année de la Russie au Vietnam et de l’Année du Vietnam en Russie 2019-2020 et au seuil du 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (30 janvier 2020).

Durant son séjour, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan doit rencontrer la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina I. Matviyenko et le président de la Douma d'État Vyacheslav V. Volodin, assister à la première réunion du comité de coopération interparlementaire de la Douma d'État russe et de l’AN vietnamienne, et visiter le Tatarstan qui entretient des relations étroites avec les localités vietnamiennes.

Melnikov a indiqué que les relations parlementaires font partie intégrante du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. La coopération entre leurs organes législatifs a considérablement contribué à la promotion de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, permettant aux parlementaires de superviser la mise en œuvre des accords de haut niveau.

L’AN vietnamienne et le Parlement russe ont également travaillé en étroite collaboration dans les forums et organisations interparlementaires internationaux, a-t-il noté.

Le responsable a affirmé le soutien constant de la Douma d'État à une coopération multiforme avec le Vietnam, ajoutant que les Parlements en Russie, quels que soient les partis politiques et les points de vue, soutiennent toujours le renforcement du partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.

Selon lui, la tâche des deux parties est de promouvoir une coopération concrète dans différents domaines et de rechercher des formes de coopération potentielles répondant aux intérêts de chaque partie, ce qui est également l'objectif du Comité de coopération interparlementaire entre la Douma d'Etat russe et l’AN vietnamienne créé en décembre 2018.

Ce comité a pour objectif de renforcer les liens parlementaires, d’échanger davantage d’expériences en matière législative, d’aider les parlementaires à superviser la mise en œuvre des accords de haut niveau, de promouvoir d’importants projets et programmes de coopération, et de renforcer la coordination des actions sur la scène internationale.

La Russie espère que le comité remplira toutes les tâches qui lui sont assignées et deviendra un outil utile pour promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, a déclaré Melnikov.

Lors de la prochaine réunion du comité, la partie russe accordera une attention particulière à l’assistance législative pour les relations bilatérales dans des domaines potentiels tels que l’énergie, la défense - sécurité, les technologies de l’information et de la communication, l’économie numérique et la coopération décentralisée. Elle abordera également le soutien des parlements à l’extension des liens dans l’éducation, la culture, la science et le tourisme, ainsi que la diplomatie populaire, a-t-il ajouté. -VNA