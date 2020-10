Séoul (VNA) - Le secrétaire général du Centre ASEAN-Korea (AKC) Lee Hyuk a souligné l’importance de la visite du 31 octobre au 4 novembre au Vietnam du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug.

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug. Photo : Yonhap

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Lee Hyuk a déclaré que la visite se déroulait dans un contexte d’évolution complexe de la pandémie de Covid-19, reflétant l’importance du Vietnam pour la République de Corée et les liens étroits entre les deux pays.

Cette visite prouve également la volonté de bâtir un partenariat bilatéral plus important à l’avenir, en particulier à un moment où la région et le monde s’efforcent de se remettre de la pandémie. Elle reflète également le soutien de la République de Corée au Vietnam dans son rôle de président de l’ASEAN en 2020.

Lee Hyuk a indiqué que les visites régulières des dirigeants des deux pays avaient contribué à approfondir davantage les liens bilatéraux et à jeter des bases solides pour le développement de leurs relations.

La prochaine rencontre entre le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée et son homologue vietnamienne permettra aux deux parties de surmonter les défis posés par la pandémie et d’élargir davantage la coopération bilatérale.

Le Vietnam a accordé la licence d’immigration spéciale à 340 hommes d’affaires sud-coréens en avril. Plus tard, en octobre, les vols aller-retour entre les pays ont repris, une mesure qui devrait atténuer la pression sur leurs industries de l’aviation et du tourisme respectives.

Commentant les perspectives des relations bilatérales, Lee Hyuk a noté qu’elles se sont considérablement développées au cours des 28 dernières années. Le commerce bilatéral s’est élevé à 70,3 milliards de dollars en 2019, tandis que les investissements sud-coréens au Vietnam ont atteint 4,5 milliards de dollars et les arrivées de touristes des deux pays ont totalisé 4,8 millions.

Malgré les difficultés existantes, les sociétés sud-coréennes ont encore investi 1,4 milliard de dollars au Vietnam au premier semestre de cette année et élargi leurs partenariats commerciaux.

Les échanges populaires disposent d’un énorme potentiel, a-t-il poursuivi. Outre un nombre croissant de touristes, plus de 58.000 Vietnamiens étudient en République de Corée, soit 31% des étudiants étrangers du pays, faisant du Vietnam la 2e source d’étudiants, derrière la Chine. De plus en plus de jeunes Sud-Coréens apprennent le vietnamien et recherchent des opportunités d’emploi dans le pays.

Afin de renforcer les relations bilatérales au profit des peuples des deux pays, Lee Hyuk a déclaré que la République de Corée et le Vietnam devraient s’unir pour contrer la propagation du Covid-19 et redresser leurs économies.



Le secrétaire général du Centre ASEAN-Korea a suggéré d’explorer de nouveaux domaines de coopération après la pandémie, tels que la biotechnologie, les services médicaux, la technologie numérique et les services en ligne.



Il a exprimé sa conviction que les liens étroits entre les deux peuples resserreront davantage les relations entre les deux pays à l’avenir. – VNA