Ba Ria-Vung Tau, 13 octobre (VNA) - Une délégation du conseil municipal de Sacheon de la République de Corée, conduite par son président Yun Hyeong-keun, a visité et tenu une séance de travail avec le Comité populaire de la ville de Vung Tau (Sud) le 13 octobre.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Yun Hyeong-keun a déclaré que le voyage visait à favoriser les échanges et les discussions en vue de la signature d'un accord d'échange amical entre les deux villes dans les domaines de l'import-export de produits spécialisés, de la promotion du tourisme et de la facilitation des visites liées aux festivals, aux événements sportifs et culturels.Le président du Comité populaire municipal de Vung Tau, Hoang Vu Thanh, a souhaité que la coopération amicale et d'investissement entre les deux villes s'approfondisse au fil du temps.Il a informé ses invités que Vung Tau est officiellement devenue le 124ème membre de l'Organisation de promotion du tourisme des villes d'Asie-Pacifique (TPO) et a signé des accords d'échanges culturels et de coopération multilatérale avec plusieurs localités sud-coréennes. Le 17 mars, Vung Tau a organisé avec succès la conférence annuelle du TPO, au cours de laquelle elle a élargi la coopération, les échanges culturels, le tourisme et la promotion économique avec les pays de la région.Hoang Vu Thanh a également profité de cette occasion pour présenter le potentiel et les atouts de la ville, notamment dans les domaines de l'économie maritime, du tourisme et de l'aquaculture.Pendant son séjour à Vung Tau, la délégation sud-coréenne visitera également les installations économiques et culturelles locales afin de rechercher des moyens de coopération efficaces et à long terme. - VNA