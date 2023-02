Pour la première fois, l’administration d’une ville d’une province sud-coréenne ouvre un bureau commercial au Vietnam. Photo: Yonhap

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’administration de la ville de Nonsan, province sud-coréenne du Chungcheong du Sud, a annoncé lundi qu’elle avait ouvert le 18 février un bureau commercial à Ho Chi Minh-Ville.



Il s’agit de la première fois que l’administration d’une ville d’une province sud-coréenne ouvre un bureau commercial au Vietnam.



La ville de Nonsan fournira un soutien administratif et financier pour organiser des services de consultation en matière d’importation et d’exportation et mettre à jour les informations sur le marché local par l’intermédiaire de ce bureau.



Le bureau commercial servira également de passerelle pour promouvoir la distribution de produits agricoles de Nonsan au Vietnam, ainsi que sur le marché de l’Asie du Sud-Est.



Le directeur du bureau est le directeur général de JM Group, Kim Jung-min. Fondé au Vietnam en 2012, JM Group est un distributeur de produits sud-coréens au Vietnam. Par l’intermédiaire de JM Group, ces trois années prochaines, la ville de Nonsan devrait exporter vers le marché vietnamien pour 2,6 milliards de wons (plus de 2 millions de dollars) de produits agricoles tels que fraises, poires, pommes de terre, produits aquatiques salés.

Le maire de Nonsan, Baek Sung-hyeon, a affirmé que l’ouverture de ce bureau commercial au Vietnam, un partenaire commercial important en Asie du Sud-Est, contribuerait à renforcer la présence des entreprises et produits agricoles de sa ville dans le monde. -VNA