Pu Luong, une destination touristique de renom de Thanh Hoa. Photo: vneconomy.vn

Thanh Hoa (VNA) – La ville de Thanh Hoa joue un rôle important dans la stratégie de développement de « l'industrie sans fumée » de la province éponyme du Centre et, plus généralement, du pays.



Conformément à la stratégie de développement touristique du Vietnam pour 2020, vision pour 2030, la ville de Thanh Hoa relève de la région touristique du Centre septentrional, associée à la région économique clé du Centre et au corridor touristique Est-Ouest.



Selon un rapport du Comité populaire de la ville, depuis 2021, 10 projets de planification liés au tourisme ont été approuvés par les autorités compétentes, concernant plusieurs sites touristiques locaux dont le lac Kim Quy et le parc culturel de Hoi An.

Visiteurs au parc culturel de Hoi An où sont organisés régulièrement des événements culturels. Photo: baothanhhoa.vn



Ces deux dernières années, la ville de Thanh Hoa a également mobilisé des ressources qui se sont ajoutées aux fonds publics pour continuer à investir dans la construction et la modernisation des infrastructures au service du développement touristique. Environ 270 milliards de dongs ont été injectés dans la construction de stations d’accueil, le développement de l’écotourisme dans l’ancien village de Dong Son, la modernisation de la zone culturelle en mémoire du Président Ho Chi Minh…



En outre, ces deux dernières années, la ville est parvenue à édifier plusieurs produits touristiques uniques, notamment grâce à la mise en œuvre efficace des projets « Préservation et promotion des jeux folkloriques dans la ville de Thanh Hoa » et « Recherche sur la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel de l'ancien village de Dong Son ».



La ville s’est également concentrée sur le développement de l’écotourisme, avec différentes zones telles que Linh Ky Moc ou Tien Son.



Ces efforts ont abouti à des résultats encourageants. De 2021 à juin 2023, la ville de Thanh Hoa a accueilli 5,335 millions de visiteurs. Les revenus des services touristiques ont atteint 3.600 milliards de dongs, soit une augmentation de 1,4 fois par rapport à 2020.



De premiers résultats encourageants sur lesquels la ville devra s'appuyer pour continue à mobiliser et à utiliser efficacement des ressources afin de moderniser son industrie touristique pour en faire d’ici 2025 un secteur important de l’économie locale.-VNA