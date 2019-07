Cérémonie d'ouverture du 2e salon international des technologies et équipements électriques et du 9e salon international des technologies et produits dans le secteur de l’énergie et des énergies vertes à HCM-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 12e salon international des technologies et équipements électriques (Vietnam ETE 2019) et le 9e salon international des technologies et produits dans le secteur de l’énergie et des énergies vertes (Enertec Expo 2019) se sont ouverts le 17 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Quelque 400 entreprises vietnamiennes et étrangères – notamment venues d’Allemagne, de France, des Etats-Unis, du Japon, de République de Corée, de Chine, de Taïwan (Chine), de Suède… - y exposent sur 550 stands leurs produits et technologies. Des noms vietnamiens connus comme Hoa Phat, Thinh Phat, Diên Quang, EVN HCMC, Long Giang, Tuân An… sont présents.

En particulier, l’Association des fabricants électriques coréens (Koema) y présente un stand national sur le thème « La Semaine sud-coréenne de l’énergie et de l’électricité intelligente – KOSEF » avec la participation de centaines d’entreprises et de marques électriques sud-coréennes de premier rang.

Ces expositions annuelles constituent un pont entre entreprises locales et internationales, rassemblent des experts pour discuter de stratégies en matière de technologies électriques et aident les entreprises à attirer des investissements et à trouver des partenaires.

Un stand de la société par actions d'ampoules électriques Diên Quang. Photo: VNA



Ces foires-expositions sont organisées par le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Centre de développement de l’industrie auxiliaire de Ho Chi Minh-Ville et la compagnie de publicité et d'exposition C.I.S Vietnam (CIS Vietnam Advertising & Exhibition Joint Stock Company).

Clôture le 20 juillet. -VNA