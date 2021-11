La vieille ville de Hoi An. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - La vieille ville de Hoi An et le sanctuaire de My Son, deux sites d ela province de Quang Nam reconnus par l'UNESCO patrimoines culturels mondiaux, rouvrent leurs portes aux touristes étrangers à partir du 15 novembre.

Les touristes étrangers sont autorisés également à visiter le village maraîcher de Tra Que, le village de céramique de Thanh Ha, la forêt de cocotiers de Bay Mau et l’îlot Cham.

À partir de janvier 2022, les autorités provinciales élargiront la liste des stations balnéaires et des destinations touristiques autorisées.

Pour attirer des visiteurs, Hoi An applique une réduction de 50% sur le prix des billets de l'ancien quartier, a annoncé le président du comité populaire municipal Nguyen Van Son.

Le sanctuaire de My Son. Photo: VNA

Les 17 et 18 novembre, Quang Nam accueillera plus de 400 visiteurs étrangers, marquant le début du processus de relance du tourisme, a déclaré Le Ngoc Tuong, directeur adjoint du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme. -VNA