Hôi An, 7 mars (VNA) – Hôi An est la destination la plus renommée du Centre du Vietnam. La beauté de cette ville vient de son harmonie entre plusieurs éléments : ses maisons anciennes aux murs ocre-jaunes, sa gastronomie diversifiée et surtout ses ruelles embellies par les lampions.

Lanternes artisanales à Hôi An. Photo : VNA

La nuit tombe. La vieille ville de Hôi An (province de Quang Nam) est illuminée par des milliers de lampions de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les dimensions. Une image qui restera gravée à jamais dans la mémoire des touristes. Les lampions les emmènent dans un voyage dans le temps, à l’époque où Hôi An était un port animé, il y a de cela plusieurs siècles. Toute la ville est auréolée d’une ambiance irréelle, quasi féérique, comme dans un film de fiction.



Ces lampions représentent l’âme de Hôi An et une partie inséparable de son identité. "Ils sont l’empreinte de Hôi An. Sans eux, la vieille ville perdrait de son charme. La ville est encore plus belle les soirs du 15e jour du calendrier lunaire", souligne Trân Hà, propriétaire de l’atelier de lampions Hà Linh.



Ce métier a vu le jour au XVe siècle, à une époque où la ville se développait de manière spectaculaire, avec notamment la construction des maisons.



Bambou et soie sont les deux matières premières nécessaires pour la confection d’un lampion. Tous deux sont abondants au Vietnam. Les artisans de Hôi An n’utilisent que les bambous locaux qui, selon eux, sont les seuls à répondre aux exigences en termes de flexibilité.



Les bambous sont trempés dans l’eau afin d’éliminer les termites, avant d’être fendus en tiges. Celles-ci sont ensuite perforées, réunies par un fil d’acier et ensuite assemblées autour de socles en bois. Enfin, vient la retouche de l’armature. Toutes les étapes sont manuelles et demandent de la patience et de l’habileté de la part des artisans.



Des symboles de la beauté de Hôi An



