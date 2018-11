Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La vidéoconférence nationale et l’exposition nationale sur le bilan des dix ans de mise en œuvre de la Résolution du 7e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) sur l’agriculture, les paysans, la campagne, ont débuté ce mardi 27 novembre à Hanoï, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Prenant la parole à la cérémonie inaugurale, le président de la Commission de l’économie du Comité central du Parti Nguyen Van Binh a souligné la préoccupation particulière du Président Ho Chi Minh et du Parti au développement agricole et rural. C’est la base et aussi la force importante pour le développement socio-économique durable.

Il y a dix ans, le Parti a promulgué la Résolution historique No26 du 7e Plénum du CC du PCV sur l’agriculture, les paysans, la campagne, affirmant le rôle important de ces éléments et considérant le développement de ceux-ci comme une mission primordiale durant le processus de développement du pays.

Trois programmes cibles nationaux, neuf projets d’aménagement et 36 projets spéciaux ont été mis en route, apportant des résultats encourageants et contribuant à changer la physionomie de la campagne vietnamienne et à améliorer la vie des paysans.

Nguyen Van Binh a demandé de tirer des expériences et de proposer des mesures pour développer l’agriculture et la campagne dans le futur ainsi que mobiliser la participation de tous dans cette mission.

Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a inauguré l’exposition nationale sur l’agriculture et la campagne.

Des produits sont exposés dans une centaine de stands et divisés en trois zones : réalisations et modèles de développement de l’agriculture, de la campagne et des paysans ; produits agricoles exemplaires ; et technologies et services au service du développement agricole. -VNA