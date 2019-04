Hanoi (VNA) - Une exposition intitulée «Porteurs de première ligne lors de la campagne de Diên Biên Phu» a été inaugurée le 25 avril au Musée d’histoire militaire du Vietnam, à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam à l’exposition. Photo : VGP

Sont présentés au public plus de 300 documents et objets soulignant les contributions des milliers de pousseurs de bicyclettes et de porteurs de toutes les régions du pays à la campagne de Diên Biên Phu. En dépit des conditions naturelles difficiles dans la région du nord-ouest, les porteurs de première ligne ont pleinement utilisé les moyens de transport tels que le vélo et le buffle pour apporter en temps opportun des munitions, de la nourriture et des produits de première nécessité aux soldats sur le front.

Au cours de la campagne de 56 jours, les porteurs volontaires ont utilisé près de 21.000 vélos, 7.000 brouettes et 1.800 pousse-pousse tirés par du bétail pour transporter plus de 24.000 tonnes de riz, 1.800 tonnes de nourriture, 1.450 tonnes de balles et 10.139 soldats blessés.

La victoire de la campagne de Diên Biên Phu a résulté de nombreux facteurs dont la contribution des porteurs de première ligne était particulièrement significative.

L’exposition est divisée en une introduction et trois parties principales, dont la première mettant en exergue les politiques du Comité central du Parti et du Président Hô Chi Minh visant à encourager tous les officiers, soldats, porteurs et volontaires à surmonter toutes les difficultés pour réussir la campagne.

La deuxième partie reflète les 56 jours et nuits de la campagne de Diên Biên Phu, soulignant le combat héroïque des forces militaires vietnamiennes pour détruire l’ensemble des forteresses de Diên Biên Phu.

Enfin, des images de la ville de Diên Biên Phu aujourd’hui, ainsi que des contributions des porteurs de première ligne au développement de la ville en particulier et de la nation en général, sont présentées aux visiteurs.



La victoire de Diên Biên Phu, valeurs historiques et réalistes

Les délégués au colloque. Photo: NDEL



Le même jour, un colloque sur le thème «La victoire de Diên Biên Phu, valeurs historiques et réalistes» a été organisé à Diên Biên Phu par le ministère de la Défense en collaboration avec la province de Diên Biên (Nord-Ouest).

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des activités de célébration du 65e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu qui a mis fin à la domination coloniale française au Vietnam (le 7 mai 1954).

Près de 80 interventions présentées au colloque ont mis en lumière le rôle important du Parti et du Président Hô Chi Minh dans la direction de la campagne de Diên Biên Phu, la volonté, l’esprit de combat créatif, courageux et indomptable de l’Armée populaire du Vietnam, ainsi que la signification de la victoire de Diên Biên Phu pour la révolution vietnamienne et d’autres nations colonisées dans le monde à l’époque.

Dans son discours d’ouverture, le général de corps d’armée Lê Chiêm, vice-ministre de la Défense, a souligné que les leçons tirées de cette victoire nous seront très utiles pour défendre et édifier un Vietnam socialiste.

Dans le cadre de ce colloque, le vice-ministre de la Défense Lê Chiêm est venu offrir des bâtonnets d’encens au cimetière des martyrs de colline A1 et a remis des cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales à Diên Biên Phu.

La campagne de Diên Biên Phu dura de mars à mai 1954 sous le commandement du général Vo Nguyên Giap. La victoire du Vietnam le 7 mai 1954 conduisit à la signature des Accords de Genève de 1954 par lesquels la France accepta de retirer ses forces en Indochine. – NDEL/VNA