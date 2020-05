Le 7 mai 1954, le drapeau de l’armée populaire vietnamienne flotte sur le toit du QG souterrain du général De Castries, commandant du camp retranché de Dien Bien Phu. Photo d’archives : VNA

Vientiane (VNA) - Le 6 mai, le journal Pathet Lao (pays lao) a publié l’article « La victoire de Dien Bien Phu est la fierté du peuple vietnamien ». L’article a chanté la victoire de Dien Bien Phu le 7 mai 1954 et a affirmé qu’il s’agissait de la victoire la plus glorieuse dans l’histoire de la lutte contre des agresseurs étrangers du peuple vietnamien.

Il y a 66 ans, sur le champ de Muong Thanh, les troupes Viêt minh, sous le commandement du général Vo Nguyên Giáp, ont mené cette bataille stratégique. Cette victoire retentissante a galvanisé les autres peuples opprimés dans leur lutte pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social. Au niveau national, elle a marqué l’ouverture de l’ère de l’indépendance, de la liberté et du socialisme.

Cette victoire devient une force motrice dans l’œuvre de Renouveau pour accomplir l’objectif de « peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable et civilisé».

Le site de la colline A1 dans le passée est désormais couvert de plantes. Photo : VNA

La victoire de Dien Bien Phu est non seulement celle du peuple vietnamien mais aussi celle du peuple laotien et du peuple cambodgien pour obliger le gouvernement français à signer les Accords de Genève sur l’Indochine, reconnaître l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Pour le Laos, cette victoire est très significative dans les relations de solidarité spéciale, l’alliance Vietnam-Laos car Dien Bien Phu est adjacente aux provinces laotiennes de Phongsaly et Houaphan. Ainsi, la victoire contre le corps expéditionnaire français à Dien Bien Phu mit fin à une base importante de l’ennemi. -VNA