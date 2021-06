Hà Giang, 30 juin (VNA) - La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a travaillé mercredi 30 juin avec les autorités de la province de Hà Giang (Nord).

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân prend la parole lors de sa visite de travail dans la province de Hà Giang (Nord), le 30 juin. Photo : VNA

Elle est allée offrir de l’encens aux héros morts pour la Patrie au cimetière national de Vi Xuyên, se recueillir devant le monument des héros morts pour la Patrie sur le front de Vi Xuyên à l’hauteur 468 dans le village de Nam Ngat, commune de Thanh Thuy.

Ce cimetière national est le lieu de repos de 1.847 héros morts pour la Patrie et une tombe collective des héros morts pour la Patrie, dont plus de 1.600 originaires de toutes les provinces et villes du pays qui ont combattu et se sont héroïquement sacrifiés dans la lutte pour protéger la frontière septentrionale du pays.

Lors de sa séance de travail avec les autorités de la province de Hà Giang et du district de Vi Xuyên, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a déclaré que Hà Giang compte une porte frontalière nationale et de nombreuses paires de portes frontalières. La province doit ainsi bien exploiter son potentiel écononique frontalier, renforcer ses échanges commerciaux abec les provinces frontalières chinoises.

En particulier, forte de ses avantages, Hà Giang doit promouvoir les activités de promotion, construire des infrastructures, développer des ressources humaines de haute qualité pour le tourisme et faire du tourisme un secteur économique clé.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a remis 100 cadeaux aux foyers pauvres et aux familles bénéficiaires des politiques sociales, offert 200 cadeaux à des étudiants en difficulté dans le district de Vi Xuyên.

A cette occasion, la dirigeante a rendu visite à la porte frontalière de Thanh Thuy où elle a offert des cadeaux aux officiers et aux soldats engagés dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur la frontière vietnamo-chinoise. – VNA