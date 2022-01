La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan (droite) a reçu à Hanoï Márta Mátrai, première vice-présidente de l'Assemblée nationale hongroise. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a reçu le 21 janvier à Hanoï Márta Mátrai, première vice-présidente de l'Assemblée nationale hongroise, remerciant la Hongrie pour son aide au Vietnam dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Elle a souhaité que les deux parties renforcent les échanges de délégations de haut niveau, à la fois en ligne et en présentiel, par le biais des canaux de l'Assemblée nationale, du Parti, du gouvernement et de la diplomatie populaire ; continuent à se soutenir lors des forums multilatéraux pour maintenir les relations d’amitié traditionnelle.

Estimant que les deux pays ont encore beaucoup d’espaces de développement alors que le commerce bilatéral a atteint 1,3 milliard de dollars en 2020, environ un milliard de dollars en 2021, la dirigeante vietnamienne a exprimé son souhait que les deux parties aient davantage mené des activités de promotion du commerce, d'économie et d'investissement pour rehausser les relations bilatérales dans ces domaines à un nouveau niveau.



Elle a souhaité une coopération continue entre les deux parties dans d'autres domaines tels que la science, la technologie, l'innovation. Elle a souhaité que les deux femmes dirigeantes prêtent attention à la promotion de l'égalité des sexes.

Par cette occasion, elle a remercié le gouvernement hongrois d'avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne de plus de 5.000 personnes, souhaitant un soutien continuel à la communauté vietnamienne en Hongrie.

Pour sa part, Márta Mátrai a affirmé que le Vietnam était un partenaire commercial important, avec une position de premier plan en Asie du Sud-Est et que les deux pays se respectaient et se soutiennaient toujours.

Elle a estimé que dès le début de l'épidémie de COVID-19, la Hongrie a reçu une aide très opportune du Vietnam et vice versa, la Hongrie a également soutenu le Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19.

La dirigeante hongroise a annoncé que lors de la rencontre avec le présidente de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, les deux parties avaient convenu de continuer à renforcer les relations de coopération entre les deux organes législatifs. Les deux parties vont organiser le troisième séminaire selon le sujet choisi pour promouvoir l'efficacité du mécanisme de coopération, échanger des expériences professionnelles dans la législation.

Concernant le programme de soutien aux bourses d'études à l’intention des étudiants vietnamiens, Márta Mátrai a exprimé son plaisir de continuer à accueillir et à soutenir les étudiants vietnamiens venus en Hongrie pour étudier, rechercher et acquérir des connaissances.

Elle a souhaité que les deux parties continuent à renforcer la coopération dans les domaines de la science, de l'économie et de l'éducation. - VNA