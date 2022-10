La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du président kazakh Kassym-Jomart Kemelouly Tokaïev, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan va participer au 6e Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) ; mener des activités bilatérales au Kazakhstan ; effectuer une visite en Croatie à l'invitation du Premier ministre croate Andrej Plenkovic du 9 au 14 octobre, a annoncé le 6 octobre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse régulière du ministère.

Le 6e Sommet de la CICA se tient à l'occasion du 30e anniversaire de sa création. Le Vietnam a rejoint à cette conférence depuis 2010. Le secrétariat de la CICA et les pays membres apprécient hautement les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de prévention et de contrôle du COVID-19, ainsi que le prestige, la position et les contributions du Vietnam dans la gestion des problèmes régionaux et mondiaux.

En ce qui concerne les relations Vietnam-Kazakhstan, les deux pays entretiennent une bonne relation d’amitié traditionnelle et cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Malgré le COVID-19, le commerce bilatéral s’est chiffré 623 millions de dollars.

Concernant les relations Vietnam-Croatie, les deux pays entretiennent une relation d’amitié traditionnelle. Les deux pays disposent de grand potentiel pour la coopération économique et commerciale.



Au cours de son voyage de travail, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan va prononcer un discours important lors de la session plénière du 6e Sommet de la CICA, rencontrer le directeur exécutif du CICA et des chefs de délégations de pays en marge de la conférence.

Elle va effectuer des rencontres avec de hauts dirigeants de Croatie et du Kazakhstan. - VNA