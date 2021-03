Une rencontre entre la vice-présidente vietnamienne, Dang Thi Ngoc Thinh, les députés de Vinh Long, et des électeurs de la ville de Vinh Long, province éponyme. Photo : VNA



Vinh Long (VNA) – Les 4 et 5 mars, la vice-présidente vietnamienne, Dang Thi Ngoc Thinh, et les députés de Vinh Long ont eu des rencontres avec des électeurs de cette province méridionale.



Lors de leurs rencontres avec des électeurs des districts de Mang Thit, Tam Binh et de la ville de Vinh Long, les députés les ont informés des préparatifs de la 11e session de l’Assemblée nationale, la dernière de la 14e législature de l’organe législatif vietnamien.



Ils ont également écouté les avis, opinions et idées des électeurs concernant la lutte contre la corruption, l’amélioration de la qualité des services liés à la santé, la gestion de l’éducation...



S’agissant du combat contre le coronavirus, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a affirmé aux électeurs que le gouvernement s’efforcerait afin que tous les Vietnamiens soient vaccinés. Cependant, en raison d'un approvisionnement insuffisant à l’heure actuelle, la priorité sera donnée à 11 groupes de personnes, a-t-elle indiqué.



Pour les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026, Dang Thi Ngoc Thinh a déclaré que selon une décision du Conseil électoral national, la 15e législature de l’Assemblée nationale comprendrait 500 députés, dont 207 députés issus d’agences centrales et 293 d’agences locales. -VNA