Khanh Hoa (VNA) – La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh s’est rendue le 2 août à la 4e zone navale pour visiter et offrir des cadeaux aux soldats et aux habitants de cette zone du district insulaire de Truong Sa, province de Khanh Hoa (Centre).

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh remet des cadeaux aux soldats. Photo: VNA



La dirigeante a écouté le colonel Phan Tuan Hung, commandant de la 4e zone navale, présenter des activités effectuées par les cadres et soldats de la zone : soutien aux habitants dans la résilience aux catastrophes naturelles, participation à la recherche et au sauvetage en mer, assistance aux pêcheurs, développement de l’économie locale. Les cadres et les soldats de la zone sont toujours actifs dans le règlement des situations pour protéger fermement la souveraineté maritime nationale.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a chargé les cadres et soldats la mission de promouvoir davantage les résultats obtenus, de rehausser l'esprit de vigilance, de continuer d’enrichir leurs connaissances pour édifier une force marine professionnelle, régulière, bien exercées et moderne qui puisse satisfaire aux exigences du nouveau contexte.

Elle a félicité la base militaire de Cam Ranh pour avoir mené à bien ses tâches confiées. La force marine a joué un rôle d’un appui solide des pêcheurs et mené à bien le travail de recherche et de sauvetage.

A cette occasion, Dang Thi Ngoc Thinh a remis une quarantaine de cadeaux aux soldats, citoyens modèles de la 4e zone navale et du district insulaire de Truong Sa et 200 autres aux élèves locaux.

Une somme de 21 milliards de dongs accordée par le groupe Hung Thinh de Ho Chi Minh-Ville a été remise au district insulaire de Truong Sa. -VNA