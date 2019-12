La vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale, Tong Thi Phong, et le ministre cubain Oscar Manuel Silveira Martinez. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale, Tong Thi Phong, a reçu le 12 décembre à Hanoï la délégation du ministère cubain de la Justice dirigée par son ministre Oscar Manuel Silveira Martinez.



La vice-présidente de l’AN a souligné l'importance des relations entre les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, et les localités des deux pays, dont la coordination active et efficace entre les deux ministères de la Justice en matière législative et judiciaire au cours des dernières années.



Mme Tong Thi Phong s'est félicitée de la signature d'un programme de coopération pour la période 2020-2021 entre les deux ministères de la Justice lors de cette visite, estimant que ce document continuera à jeter la base juridique pour que les deux ministères et les agences de justice locales se soutiennent pour traiter les questions d'intérêt commun.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens feront de leur mieux pour cultiver la solidarité traditionnelle avec Cuba pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde, a-t-elle déclaré.



Le ministre cubain de la Justice a, pour sa part, exprimé sa joie d’effectuer sa première visite de travail au Vietnam.



Il a déclaré que le Parti, l'État et le peuple de Cuba tenaient en haute estime le soutien accordé par leurs homologues vietnamiens dans la cause révolutionnaire ainsi que dans l’œuvre de développement national de Cuba. -VNA