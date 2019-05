La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh visite le Vénérable Thich Thanh Tu, vice-président du Comité du Sangha de l’Eglise bouddhique du Vietnam. Photo: VNA



Dong Nai (VNA) – La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh s’est rendue le 7 mai au monastère de Thuong Chieu, commune de Phuoc Thai, district de Long Thanh, province de Dong Nai au Sud pour féliciter le Vénérable Thich Thanh Tu, vice-président du Comité du Sangha de l’Eglise bouddhique du Vietnam.

La vice-présidente a souhaité au Vénérable une bonne santé pour continuer de contribuer aux mouvements d’émulation patriotique, tout en estimant les contributions et le soutien du monastère de Thuong Chieu aux programmes de bien-être social et de développement du pays.

Elle a souhaité que le Vénérable Thich Thanh Tu, les bouddhistes et fidèles de la province continuent de respecter les politiques et la position du Parti et la loi de l’Etat, de mener à bien les mouvements d’émulation patriotique et de contribuer davantage à l’édification nationale.

Un représentant du monastère de Thuong Chieu a remercié le Parti et l’Etat de toujours prêter l’attention aux activités bouddhiques et a affirmé la volonté de continuer de contribuer au développement du pays et d’aller de pair avec la nation selon la devise : Dharma-Nation-Socialisme ». Il a souligné l’attention du Vénérable Thich Thanh Tu aux questions socio-économique du pays. - VNA