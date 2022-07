Les autorités de Hoa Binh accueillent la vice-présidente de l'Assemblée nationale lao et la délégation l'accompagnant. Photo: baohoabinh.com.vn



Hoa Binh (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam du 19 au 22 juillet, Sounthone Xayachack, vice-présidente de l’Assemblée nationale lao, présidente du groupe de députés d’amitié Laos-Vietnam, s’est rendue jeudi dans la province de Hoa Binh (Nord).



Lors de sa séance de travail avec les autorités locales, Sounthone Xayachack, également secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), a insisté sur les relations étroites entre le Vietnam, Hoa Binh en particulier, et le Laos. Elle a déclaré espérer que les deux parties continuerait de développer leurs relations fidèles.



De son côté, Ngo Van Tuan, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam, a affirmé que dans les temps à venir, Hoa Binh continuerait d’accorder la priorité à la promotion de l’amitié et de la coopération avec les localités lao.



Hoa Binh créera des conditions propices aux activités d’échanges, au partage d’expériences et à la coopération entre les agences et organisations locales avec les localités lao, a-t-il déclaré.-VNA