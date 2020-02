Ce lundi après-midi, à Hanoï, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a travaillé avec le Département général N° 2 du ministère de la Défense (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Ce lundi après-midi, à Hanoï, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a travaillé avec le Département général N° 2 (Département général du renseignement militaire) du ministère de la Défense.

Saluant les contributions importantes des forces de renseignement au cours de ces 75 dernières années, Dang Thi Ngoc Thinh les a invitées à accomplir avec responsabilité et détermination les missions confiées par le Parti et l’État.

Avec les succès brillants obtenus, le Département général N° 2 a reçu plusieurs distinctions honorifiques de la part du Parti et de l’Etat, notamment le titre « Héros des Forces armées populaires » pour les exploits, l’intelligence et le sacrifice de générations d'officiers, de soldats et d'ouvriers dans le secteur du renseignement du pays. -VNA