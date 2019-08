La vice-présidente Nguyen Thi Ngoc Thinh rencontre des officiers et soldats de la 2e zone navale de la Marine vietnamienne. Photo: VNA



Ba Ria – Vung Tau (VNA) – Le 1er août, la vice-présidente Nguyen Thi Ngoc Thinh est allée rendre visite et offrir des cadeaux aux officiers et soldats de la 2e zone navale de la Marine vietnamienne en mission dans la ville de Vung Tau, province de Ba Ria – Vung Tau (Sud).

Mme Dang Thi Ngoc Thinh a loué les résultats obtenus par la 2e zone navale ces derniers temps, avant d'espérer que tous les soldats de la Marine vietnamienne seraient déterminés à accomplir leur mission confiée par le Parti et l'Etat.

Face à l’évolution complexe en mer Orientale ces derniers temps, dont dans les eaux gérées par la 2e zone navale, elle a demandé aux officiers et soldats de cette unité de saisir à fond les points de vue, les préconisations du Parti et de l’Etat sur la tâche de protection de la souveraineté maritime et insulaire dans le nouveau contexte.

Elle a souligné la nécessité de redoubler de vigilance devant les complots et les manœuvres des forces hostiles, d’être toujours prêt à combattre pour protéger la souveraineté, les droits souverains et de juridiction dans la région maritime sacrée de la Patrie.



La vice-présidente a appelé les officiers et les soldats de la 2e zone navale de la Marine vietnamienne à s’efforcer d'édifier une force navale bien exercée et moderne, qui est donc digne d’être une force clé dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire, et du plateau continental du pays.

Le contre-amiral Pham Van Vung, commissaire politique de l'Armée de la Marine, a affirmé que tous les officiers et soldats de la Marine en mission sur la terre ferme, les îles, les stations de radar et les plateformes DK1 étaient toujours absolument fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple. Ils ont capables de surmonter toutes les difficultés et s’efforcent d’étudier, de s'entraîner et de maîtriser de nouveaux équipements afin de mener à bien les tâches qui leur sont assignées.

A cette occasion, le groupe immobilier Hung Thinh à Ho Chi Minh-Ville a remis une enveloppe de 28,5 milliards de dôngs (1,2 million de dollars) à 36 îles du pays et aux plateformes DK1. Le journal "Nguoi Lao Dong" (Travailleurs) a offert un million de drapeaux nationaux aux pêcheurs.

Le bureau du président de la République, le Comité populaire de la province de Ba Ria – Vung Tau, le Fonds de patronage des enfants du Vietnam et la société immobilière Kim Oanh (province de Binh Duong) ont également remis des cadeaux aux enfants d'officiers et soldats de la 2e zone navale. –VNA