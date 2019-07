La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh (4e à partir de la gauche) en Suisse. Photo : VNA



Bâle (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a participé le soir du 4 juillet (heure locale) à la cérémonie d’ouverture du Sommet mondial des femmes à Bâle, en Suisse.



Placé sous le thème « Women : Redefining success » (Femmes : Redéfinir le succès), le Sommet mondial des femmes 2019 réunit 1.600 représentants de plus de 70 pays et territoires, dont de hauts dirigeants, des ministres, des centaines de femmes d’affaires et des déléguées de différentes organisations des femmes.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente vietnamienne a déclaré apprécier les contributions du Sommet mondial des femmes durant ces trois dernières décennies à la promotion de l’égalité des sexes et au développement du rôle des femmes tant au niveau national qu’international.



Elle a ensuite souligné les efforts continus des femmes à l’ère numérique et de la 4e révolution industrielle afin de transformer les défis en opportunités. A cette occasion, elle a présenté les réalisations des femmes vietnamiennes dans divers domaines. Selon elle, avec un taux de 31% de femmes chef d’entreprise, le Vietnam est l’un des pays ayant un indice élevé de participation des femmes à la vie économique.



La dirigeante vietnamienne a toutefois indiqué qu’à l’ère numérique, le développement des sciences et des technologies pourraient aggraver l’écart entre les sexes si les femmes n’étaient pas munies de connaissances, de savoir-faire et de nouveaux procédés de travail. Elle a appelé à la coopération entre les nations, les organisations et les entreprises pour élaborer un cadre juridique susceptible de garantir l’égalité des chances pour les femmes et de les aider à mieux s’adapter à l’ère numérique. Dang Thi Ngoc Thinh a également appelé les femmes à poursuivre leurs efforts afin de développer leurs compétences et de maîtriser des technologies, à apprendre davantage pour répondre aux nouvelles exigences du marché de l’emploi.



La vice-présidente a en outre insisté sur les efforts du Vietnam dans ce domaine, ses politiques favorables à la participation des femmes à la vie économique, scientifique…



La présidente du Sommet mondial des femmes, Irene Natividad, et plusieurs délégués ont estimé les réalisations du Vietnam en termes de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, et se sont déclarés impressionnés par la dynamique des femmes d’affaires vietnamiennes.



Le même jour, la délégation vietnamienne a participé à une table ronde de niveau ministériel sur le rôle du partenariat public-privé dans la promotion des opportunités économiques pour les femmes et les filles, à un forum d’affaires avec la Suisse… Dans les deux prochains jours, elle continuera d’assister aux débats du Sommet mondial des femmes sur de nombreux sujets.



En marge du Sommet, le 4 juillet, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec (Canada).



La ministre québecoise a félicité le Vietnam pour la signature de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne, ainsi que pour son élection au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Elle a émis le souhait que le Vietnam continue de favoriser les investisseurs canadiens, dont les Quebecois.



La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a également travaillé avec des dirigeants du groupe ABB spécialisé dans les technologies de l’énergie et de l’automation. Appréciant les potentiels vietnamiens, le groupe ABB s’est engagé à développer sa coopération avec le Vietnam. -VNA