La vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An et le président du Conseil populaire provincial de Long An, Pham Van Ranh . Photo: VNA

Long An (VNA) – La vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An est allée formuler des vœux du Nouvel An lunaire 2020 (Têt de l’année du Rat) aux autorités de la province méridionale de Long An.

La cheffe adjointe du gouvernement cambodgien a déclaré souhaiter que les autorités de Long An continuent à développer la solidarité et la coopération avec les provinces cambodgienne pour un développement commun.

Mme Men Sam An a exprimé son admiration devant les réalisations socio-économiques obtenues par Long An en 2019, en particulier dans l'amélioration des infrastructures.

Elle a souligné que le développement actuel du Cambodge était dû en partie aux grands sacrifices des soldats volontaires vietnamiens, dont ceux issus de Long An.

À cette occasion, elle a remercié Long An pour son soutien aux provinces cambodgiennes de Svay Rieng et de Prey Veng dans les secteurs de l'éducation, de la médecine, des sciences et du transfert de technologies.

De son côté, le président du Conseil populaire provincial, Pham Van Ranh, a déclaré espérer que Svay Rieng, Prey Veng et sa localité continueraient de renforcer leurs liens dans le commerce et les services dans les zones frontalières et d'accélérer les travaux restants concernant la démarcation et le bornage de la frontière commune.

Il a proposé que le gouvernement cambodgien prête attention aux préparatifs pour ouvrir rapidement au trafic une route au poste frontalier de Binh Hiep à Long An afin de favoriser les échanges entre habitants. Il a également déclaré souhaiter que le Cambodge continue de soutenir les recherches et le rapatriement des restes des soldats volontaires vietnamiens décédés au champ d’honneur sur son sol. -VNA