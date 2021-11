Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, le chiffre d'affaires à l'import-export du Vietnam entre janvier et novembre est estimé à 599,12 milliards de dollars, en hausse de 22,3% en glissement annuel.

Les exportations sont estimées à 299,67 milliards de dollars, soit une hausse de 17,5%, et les importations à 299,45 milliards de dollars, (+27,5%). Ainsi, la balance commerciale a-t-elle été excédentaire de 220 millions de dollars.

Les États-Unis sont restés le plus grand marché d'exportation du Vietnam de janvier à novembre, avec 84,8 milliards de dollars, (+22,2%) en glissement annuel.

La Chine est deuxième avec 50,5 milliards de dollars, (+ 16,8%). L'UE et l'ASEAN suivent avec 35,7 milliards de dollars et 25,9 milliards de dollars, en hausse respectivement de 11,9% et 23,3%.

Photo: VNA



L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam en novembre a augmenté de 0,32% par rapport à octobre et de 2% par rapport à décembre de l'année dernière, selon toujours l'Office général des statistiques.

Ainsi, sur les onze premiers mois, l'IPC national a augmenté de 1,84% en glissement annuel, son niveau le plus bas depuis 2016. L'inflation en novembre a été de 0,11% sur un mois et de 0,58% par rapport à la même période de l'an dernier.

Selon les prévisions, l'IPC moyen en 2021 devrait augmenter d'environ 2%, bien en deçà de l'objectif de 4% fixé en début d'année. -VNA