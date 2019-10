Photo: VNA



Hai Duong (VNA) - La valeur de production industrielle de la province de Hai Duong (Nord), a atteint 174 678 milliards de dongs (plus de 7,5 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2019, soit 84,1% du plan établi pour l'année, en hausse de 12,3% par rapport à la même période l'année dernière.



Les secteurs qui ont connu une croissance stable au cours de cette période sont la production de kits d'allumage et de fils de moteur (32,9%), de chaussures (20,3%), de production d'électricité (20,2%), de circuits électroniques intégrés (15,7%) et de vêtements et textiles (13%).



Au cours du premier semestre de cette année, l'économie de la province a progressé d'environ 7,2%. L'industrie et le secteur de la construction ont progressé de 10,1%.



Selon le Département de l'Investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, la province a attiré 450 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au premier semestre, se classant 10e parmi les 46 localités du pays ayant reçu des IDE au cours de cette période. -VNA