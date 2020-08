Hanoi, 2 août (VNA) – Certains ont pu admirer les pans légers de l’áo dài s’envoler et révéler la beauté pudique des femmes vietnamiennes, qui profitent de toute occasion pour s’en parer. Représentant la culture du pays dans son essence, la tunique est appréciée tant par les Vietnamiens que les étrangers.

Les spectateurs ont été invités à contempler les créations inspirées de 21 sites et pratiques vietnamiens inscrits sur les listes du patrimoine culturel matériel et immatériel de l’UNESCO, notamment la baie de Ha Long, la cité impériale de Thang Long, l’ensemble de monuments de Huê, la fête du Génie Giong, le complexe paysager de Tràng An, ou encore le culte des rois Hùng, fondateurs de la nation.

L’áo dài révèle le charme de celles qui le portent. Source : CVN

À Hôi An, la fête dédiée à l’áo dài s’est déroulée le 14 juin, ayant réuni plus de 200 acteurs et mannequins. Elle a présenté au public les collections de 18 stylistes illustrant les beaux paysages et patrimoines du pays. Cet évènement annuel, qui s’emploie à préserver et à promouvoir la culture nationale, a attiré cette année plus de 3.000 visiteurs vietnamiens et étrangers. – CVN/VNA