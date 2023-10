Concert au théâtre de Ho Guom. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le développement rapide du numérique produit des effets significatifs sur les arts et la transformation numérique est considérée comme la « clé » de la survie et du développement de l’art théâtral.



Ces derniers temps, les troupes artistiques, de niveau tant central que local, ont renforcé le développement de leurs fanpages sur Facebook, Tik Tok ou sur diverses plateformes technologiques numériques pour présenter largement leurs programmes des représentations. Certains théâtres diffusent même des extraits de pièces en direct sur les réseaux sociaux pour attirer des spectateurs...



Sur la fanpage du Théâtre national du Vietnam (Vietnam National Theater), des informations sur ses événements, notamment les pièces mises en scène, apparaissent en permanence. Le Théâtre organise également des mini-spectacles avec comme prix des billets pour des spectacles..., attirant ainsi un grand nombre de spectateurs réguliers.

Mise en scène d'une pièce au Théâtre national du Vietnam. Photo: Vietnam+





Selon l'Artiste d’élite Xuan Bac, directeur du Théâtre national du Vietnam, il est nécessaire de profiter de la technologie pour faire connaître le théâtre vietnamien à davantage de gens, et ainsi de les encourager à aller au théâtre.



De son côté, le Théâtre de la jeunesse du Vietnam (Youth Theatre of Vietnam) effectue souvent des livestreams sur sa fanpage afin de présenter les pièces de théâtre à venir et les programmes promotionnels. Selon son directeur, l’Artiste d’élite Nguyen Si Tien, cette promotion contribue positivement aux recettes du théâtre. En outre, la réservation de billets en ligne et la vérification des billets avec des codes QR, très faciles à réaliser, sont appréciées du public.



L'Opéra-ballet national du Vietnam (Vietnam National Opera & Ballet - VNOB), lui aussi, a commencé à utiliser des codes QR pour que les spectateurs puissent se renseigner à l'avance sur le contenu des pièces, les comédiens participants, l'ordre des représentations...



Selon la docteure Nguyen Lien Huong du magazine «Văn hóa Nghệ thuật» (Culture et Arts), du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les programmes d'arts diffusés sur les réseaux sociaux attirent des millions de followers. Grâce aux dispositifs technologiques, de nombreux théâtres peuvent gérer efficacement leurs programmes et gagner du temps.



La transformation numérique est une tendance incontournable, aidant les arts du spectacle à s'adapter aux évolutions de la nouvelle situation, tout en contribuant à préserver et à promouvoir les valeurs traditionnelles dans la vie moderne, a dit Nguyen Lien Huong.



Cependant, la transformation numérique dans le domaine des arts du spectacle reste difficile en raison des difficultés liées aux infrastructures et d’investissements limités dans la création de plateformes technologiques numériques, a-t-elle ajouté.



De nombreux artistes ont également estimé que pour une transformation numérique réussie, il fallait tout d’abord des moyens et des outils techniques modernes. En outre, les théâtres et les artistes doivent adapter la qualité de leurs programmes aux plateformes numériques...



La docteure Nguyen Lien Huong a enfin souligné que l'innovation, l'accès à la technologie et la transformation numérique étaient des moyens pour aider les arts du spectacle à surmonter leurs difficultés dans la période d'intégration marquée par l'âpre concurrence de nombreuses autres formes de divertissement.-VNA