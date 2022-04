Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la 2e session du Comité national de la transformation numérique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - "La transformation numérique est le moteur de l'innovation et la base d'une économie moderne", a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 2e session du Comité national de la transformation numérique.

Selon Pham Minh Chinh, également président du Comité national de la transformation numérique, les documents du 13e Congrès national du Parti ont identifié la transformation numérique comme une tâche importante, liée aux trois piliers principaux : le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique. Le Parti, l'État, le gouvernement et le Premier ministre accordent une attention particulière à la transformation numérique, à la construction d'un gouvernement numérique, d'une économie numérique, d'une société numérique et d'un citoyen numérique.

Le chef du gouvernement a demandé au Comité de mettre en œuvre des mécanismes et politiques visant à accélérer le processus de la transformation numérique nationale associé à la réforme administrative, à élaborer et à développer l'e-gouvernement, le gouvernement numérique, l'économie numérique, la société numérique et la ville intelligente; à faciliter la mise en œuvre de la 4e révolution industrielle au Vietnam.

Il a demandé au Comité de perfectionner les mécanismes au service de la transformation numérique, d'investir dans le développement d'infrastructures des technologies d'information, de renforcer le partenariat public-privé, de mobiliser les contributions de la population, d'innover la gouvernance pour s'adapter à la transformation numérique, et d'améliorer la qualité des ressources humaines.

Il faut vérifier, surveiller, prévenir et lutter contre les phénomènes négatifs, la corruption, les groupes d'intérêt liés à la transformation numérique, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Pham Minh Chinh a pointé les lacunes et les limites de la transformation numérique. Il a notamment souligné la nécessité de supprimer résolument le formalisme et l'ostentation dans le processus de transformation numérique.

Les ministères, branches et localités doivent continuellement innover, avoir une percée dans la pensée et une vision stratégique. En outre, il faut considérer les habitants et les entreprises comme le centre, l'objectif et le moteur de la transformation numérique, a souligné le chef du gouvernement.

Il faut valoriser la créativité, mobiliser toutes les ressources pour participer à la construction et au développement tant du système politique que du monde des affaires; promouvoir le développement des infrastructures numériques, renforcer la décentralisation, la personnalisation de la responsabilité, l'allocation des ressources, avoir un encouragement et une discipline stricte et opportune, harmoniser les intérêts entre l'État, les habitants et les entreprises, etc.

Concernant les tâches fondamentales pour le 2e trimestre, le Premier ministre a demandé aux ministres, responsables, aux Comités de pilotage de la transformation numérique à tous niveaux de mettre en œuvre des tâches assignées dans le programme national de la transformation numérique, la stratégie nationale pour le développement de l'e-gouvernement, la stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique et de la société numérique, le Plan pour 2022 du Comité national de la transformation numérique. -VNA