Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La transformation alimentaire fait partie des industries de production qui ont encore beaucoup de marge pour le développement, attirent les investissements, contribuant à créer la valeur ajoutée pour les produits agricoles vietnamiens.

C'est l'estimation des participants au séminaire intitulé "Nouvelles tendances et technologies dans l'industrie de la transformations alimentaire", organisé récemment par le Centre de la promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville (CPCI), en collaboration avec l'Université de technologie de Saigon.

Nguyen Tuan, directeur adjoint du CPCI, a précisé que l'industrie de la production et de la transformation des aliments était l'industrie ayant la plus forte proportion dans les industries de transformation et de fabrication, représentant 19,1%. Cette industrie est chargée d'assurer les besoins alimentaires de la population ainsi que de répondre aux exigences d'exportation.

Selon Nguyen Tuan, après l'entrée en vigueur des accords de libre-échange que le Vietnam a signés, est ouvert un marché de consommation et d'investissement plus large pour l'industrie de la production et de la transformation des aliments. Le nombre d'entreprises opérant dans l'industrie n'est pas important (près de 0,1% du nombre total d'entreprises du pays), mais c'est l'un des fers de lance des industries à fort potentiel de développement au Vietnam.

Le Dr Le Minh Hung, directeur du sous-institut de mécatronique agricole et de la technologie post-récolte, a fait savoir que la proportion des exportations de fruits et légumes transformés dans le chiffre d'affaires total des exportations de fruits et légumes s'est de plus en plus améliorée, passant de 26 % en 2021 (soit 923 millions de dollars) à 30,4% en 2022 (1.014 milliards de dollars). Le nombre d'entreprises opérant dans le domaine de la transformation et de la production de fruits et légumes représente la proportion la plus élevée dans la structure des entreprises de l'industrie de transformation alimentaire.

La transformation alimentaire a encore beaucoup de marge pou le développement. Photo : VNA



Le compte actuellement plus de 847 usines de transformation de produits aquatiques, dont 692 usines sont éligibles pour transformer des marchandises destinées à l'exportation vers l'Union européenne. Ce nombre est de 1,4 à 4,0 fois supérieur à celui de la Thaïlande, de l'Inde et de l'Indonésie. Cela montre un grand potentiel pour l'industrie des aliments transformés du Vietnam. C'est aussi une industrie très attractive pour les investisseurs étrangers.

Selon l'Association des entreprises européennes, le marché fusion-acquisition (M&A) de l'industrie vietnamienne de la production et de la transformation des aliments est florissant et se développe fortement. Au fil des ans, de nombreuses M&A ont eu lieu dans l'industrie de transformation alimentaire et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

On peut citer l’affaire de CJ Group (République de Corée) qui a acheté 65 % des actions de la sarl Minh Dat et 47,33 % de la société par actions de transformation des produits exportés de Cau Tre; ou Daesang Corp (République de Corée) qui a obtenu 100 % des actions de la société par actions des aliments Duc Viet ; ou Earth Chemical (Japon) qui a remporté 100% des actions de la société par actions A My Gia.

Les experts ont estimé que le Vietnam avait signé de nombreux accords de libre-échange, ce qui apportait de nombreux avantages commerciaux pour le développement des entreprises de l'industrie de la production et de la transformation alimentaires.

Par conséquent, afin de saisir rapidement les opportunités, d'accroître la compétitivité, les entreprises doivent se concentrer sur l’investissement dans les équipements et les technologies modernes pour améliorer la capacité de production, la qualité des produits ; édifier la marque ; élaborer une planification pour les zones de matières premières. - VNA