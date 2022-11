Photo: Ngoc Anh/VOV5

Hanoï (VNA) - Nichée au sommet de la colline Trâu, dans la ville de Phan Rang - Thap Chàm, de la province de Ninh Thuân, la tour Po Klong Garai est une véritable merveille architecturale. En 2006, elle a été classée dans la liste des vestiges nationaux spéciaux.



Selon la légende des Cham, la tour Po Klong Garai a été construite par le roi Jaya Simhavarman III, ou Chê Mân en vietnamien, à la fin du XIIIe siècle. Elle est réservée au culte de Po Klong Garai (1151 - 1205), un roi qui a lutté contre les envahisseurs et construit un système de barrages et d’irrigation pour améliorer la culture.



De nos jours, ce site est l’une des tours chams les plus majestueuses et les plus belles du Vietnam. Elle témoigne d’un niveau exceptionnel d’art architectural et sculptural.



«Aujourd’hui, Po Klong Garai passe pour être la tour cham la mieux préservée. Après avoir été classé vestige national spécial, ce site a accueilli un grand nombre de visiteurs. Pendant les neuf premiers mois de 2022, plus de 120.000 touristes ont visité la tour. On envisage d’accueillir plus de 87.000 visiteurs au cours des trois derniers mois de l’année. Nous proposons aux visiteurs un audio guide conçu en vietnamien et en anglais, un déplacement en navette électrique et des spectacles artistiques lors des week-ends et des fêtes. La tour Po Klong Garai est le point culminant du tourisme de la province de Ninh Thuân», indique Thành Nhày, directeur adjoint du musée de la province de Ninh Thuân.



Ce vestige abrite une statue de Linga-Yoni, une statue du taureau légendaire Nandin, deux panneaux en pierre ouvragés, une statue de la reine Kut, une pierre dressée (Linga) et un espace dédié à des spécialités locales et des souvenirs.



«Depuis cinq ans, je représente le village de poterie de Bàu Truc et le village de tissage de brocatelle de My Nghiêp pour vendre leurs produits dans la zone touristique de la tour Po Klong Garai. Les visiteurs en raffolent. Nous leur proposons aussi le service de livraison à domicile. Les touristes peuvent aussi se rendre directement à nos deux villages pour découvrir les étapes de production chez nos artisans», confie Van Quang Phu Dôn, directeur d’une société spécialisée dans la vente des produits des villages de métiers chams.



Po Klong Garai comprend trois tours - la centrale s’appelant Kalan, les deux autres symbolisant la Porte (Gopura) et le Feu - reliées par un ensemble de cours, de jardins et de pistes intérieures.



«La culture cham est très intéressante. Je viens ici pour admirer le style architectural original cham. La construction de ce magnifique ouvrage mérite un coup de chapeau. C’est la première fois que je viens et je reviendrai, c’est certain!», partage Pham Dai Duy, un touriste de Hô Chi Minh-Ville.



Chaque année, cette tour accueille les fêtes, les rituels et les spectacles artistiques de la communauté cham locale, notamment le Katé. La plus grande fête des Cham brahmanistes qui a lieu au septième mois du calendrier cham. Po Klong Garai est non seulement un symbole spirituel de la culture cham, mais aussi une destination touristique incontournable de la province de Ninh Thuân. Venez nombreux!-VOV/VNA