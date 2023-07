Bangkok (VNA) - Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a appelé les agences concernées à rationaliser les procédures afin que la Thaïlande puisse atteindre son objectif de 25 millions de touristes internationaux cette année, a fait savoir le 2 juillet le porte-parole adjoint du gouvernement, Traisuree Taisaranakul.Au 25 juin, la Thaïlande avait accueilli 12,46 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 539 % par rapport à la même période de l'an dernier. Les cinq premiers pays en termes de nombre de touristes sont la Malaisie (1,98 million), la Chine (1,38 million), la Russie (784.000), la République de Corée (741.000) et l'Inde (732.000).Le Bureau des politiques financières du ministère thaïlandais des Finances a déclaré que le secteur du tourisme était un facteur clé de la croissance économique du pays.Soulignant que le tourisme est le principal moteur de la croissance économique cette année, compensant la baisse des exportations due à l'incertitude économique mondiale, Traisuree Taisaranakul a déclaré que le Premier ministre avait ordonné aux agences compétentes de supprimer les facteurs entravant les voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays et affectant la confiance et la sécurité des touristes.Elle a cité les estimations de l'Autorité du tourisme de Thaïlande, selon lesquelles le nombre de visiteurs étrangers en Thaïlande atteindrait l'objectif de 25 millions, dont 5 millions de Chinois. -VNA