Le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Phiphat Ratchakitprakarn, et l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh (gauche). Photo: VNA

Bangkok (VNA) - La Thaïlande attache toujours de l'importance à la promotion de sa coopération touristique et sportive avec le Vietnam, a déclaré le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Phiphat Ratchakitprakarn, à l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Phan Chi Thanh.



Lors d’une séance de travail avec le ministre thaïlandais, l'ambassadeur Phan Chi Thanh lui a proposé de partager les expériences de son pays en matière de reprise du tourisme après la pandémie de COVID-19, de renforcer la coopération dans la création de circuits de tourisme culturel reliant les deux nations, de promouvoir l'investissement dans les services et les infrastructures touristiques au Vietnam, ainsi que l’élaboration d'un programme d'action conjoint dans ce domaine.

La Thaïlande tient en haute estime sa collaboration touristique et sportive avec le Vietnam. Photo: VNA



Le ministre thaïlandais Phiphat Ratchakitprakarn s’est déclaré pour les propositions du diplomate vietnamien. Il a affirmé son soutien à la formation et l'échange d'experts sportifs pour aider à améliorer les connaissances et les compétences des sportifs des deux pays.



La Thaïlande soutient toujours le Vietnam lors des forums de coopération touristique dans la région et dans le monde en général, a-t-il ajouté.



Le ministre a également demandé à l’ambassadeur vietnamien de continuer à travailler avec les agences compétentes thaïlandaises pour promouvoir les activités de coopération bilatérale dans les domaines des sports et du tourisme.-VNA