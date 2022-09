Le Vietnam est actuellement le 4e marché d'exportation de la Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - La reprise économique mondiale dans une ère de nouvelle normalité post-COVID-19 a apporté de nombreuses nouvelles opportunités commerciales, notamment sur un nouveau marché comme le Vietnam, qui dispose d’une perspective de croissance annuelle d'environ 7 %.

C'est ce qu'a déclaré le ministre thaïlandais des Finances Arkhom Termpittayapaisit lors d'un séminaire tenu le 22 septembre à Bangkok.

Le Vietnam est actuellement le 4e marché d'exportation de la Thaïlande, après les États-Unis, la Chine et le Japon, et son 10e marché d'importation. Les échanges commerciaux Thaïlande-Vietnam ont augmenté de près de 20% par an, passant de 150 millions de dollars en 1992 à environ 20 milliards d'aujourd'hui.

Le gouvernement vietnamien a pris de nombreuses politiques visant à encourager le libre-échange et les investissements directs étrangers, faisant de ce pays d'Asie du Sud-Est une destination d'investissement prometteuse pour les investisseurs. Les Thaïlandais sont actuellement classés au 8e rang des investisseurs au Vietnam.

C'est la raison pour laquelle les hommes d'affaires thaïlandais devraient élargir leur coopération avec les entreprises vietnamiennes, a ajouté le ministre thaïlandais.

Le président de la Banque d'import-export de Thaïlande (EXIM Thailand) Rak Vorrakitpokatorn a affirmé sa volonté de coopérer avec les secteurs public et privé pour aider les entrepreneurs thaïlandais à démarrer ou à développer leurs activités sur les marchés dans le monde en toute confiance. -VNA