Séance de travail entre l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh et le ministre thaïlandais des Transports Saksayam Chidchob. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a eu une rencontre le 16 mars avec le ministre thaïlandais des Transports, Saksayam Chidchob, qui a affirmé que la Thaïlande souhaitait renforcer la coopération en matière de transport avec le Vietnam.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a informé le responsable thaïlandais de l'ouverture complète du Vietnam, affirmant que la politique soutiendra positivement la reprise de la coopération en matière de transport entre les deux pays après deux ans de perturbations dues au COVID-19, contribuant ainsi à la reprise économique dans les deux pays.

Il a déclaré que la liaison routière entre le Vietnam, le Laos et la Thaïlande aidera les trois pays à atteindre les principaux marchés tels que les États-Unis, la Chine, la République de Corée et le Japon.

Il a suggéré que le Vietnam et la Thaïlande continuent de travailler en étroite collaboration avec le Cambodge pour accélérer la formation d'un système de transport côtier et l'organisation de la 5e réunion du groupe de travail pour la construction d'un accord de transport côtier entre les trois pays.

Concernant la connexion aérienne, l'ambassadeur vietnamien a proposé que la Thaïlande supprime les limitations sur la fréquence des vols commerciaux de la Thaïlande au Vietnam.

Il a suggéré que le ministre Saksayam Chidchob crée des conditions favorables pour que les entreprises de transport vietnamiennes opèrent en Thaïlande, contribuant à renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays et à stimuler le commerce bilatéral, l'investissement et le partenariat touristique.

De son côté, le ministre Saksayam Chidchob a félicité le Vietnam pour sa bonne maîtrise de la pandémie pour la réouverture et la reprise économique, avec la reprise des liaisons aériennes internationales vers plus de 20 pays, dont la Thaïlande.

Il a déclaré que la Thaïlande menait de nombreux projets de connexion de transport avec le Laos, qui visent également à favoriser la connectivité avec le Vietnam et à faciliter la coopération logistique entre les deux pays.

Le ministre thaïlandais a salué les efforts du Vietnam, du Cambodge et de la Thaïlande pour accélérer les négociations d'un accord tripartite sur le transport côtier. Il a proposé que le Vietnam organise bientôt la 5e réunion du groupe de travail pour la construction de l'accord afin de parvenir à un consensus sur les questions techniques restantes.

Il a affirmé le soutien de la Thaïlande et les conditions optimales pour les entreprises de transport vietnamiennes en Thaïlande.

La Thaïlande est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam parmi les pays membres de l'ASEAN et le huitième plus grand investisseur.

Dans le domaine des transports, les deux pays ont maintenu des liaisons routières, maritimes et aériennes étroites. Ils ont travaillé en étroite collaboration dans le cadre de l'ASEAN, de la sous-région du Grand Mékong (GMS) et de la coopération tripartite (Vietnam, Laos et Thaïlande), facilitant ainsi le transport de marchandises entre les deux parties.- VNA