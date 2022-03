Quarante-trois Thaïlandais arrivent au centre d'aide mis en place par le ministère thaïlandais des Affaires étrangères dans un hôtel à Lvov, dans l'ouest de l'Ukraine, le 1er mars. Photo : ministère thaïlandais des Affaires étrangères

Le ministère a déclaré que 38 évacués avaient quitté Bucarest le 1er mars et rentreraient chez eux par le vol TG923 de Thai Airways International, prévu à 6 h 25 le 2 mars.Le deuxième groupe de 58 personnes partirait de Varsovie le 1er mars et arriverait sur le vol Emirates EK384, prévu à 12h55 le 2 mars.D'autres citoyens thaïlandais bloqués en Ukraine sont restés en sécurité, et 35 avaient déjà quitté des villes, dont Kiev pour Lviv, pour Lvov. La plupart des Thaïlandais quittant l'Ukraine utilisaient le train car voyager en voiture était risqué et très lent en raison des embouteillages, a précisé le ministère.- VNA