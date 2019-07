Panorama de l'AMM Retreat 2019. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a déclaré lundi que les membres du cabinet avaient approuvé les rédactions de 19 documents qui seront utilisés lors de la 52e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM 52) prévue fin juillet.

L'AMM 52, qui aura lieu du 30 juillet au 3 août à Bangkok, abordera plusieurs questions clés, notamment la promotion de projets de villes intelligentes dans les pays membres du bloc et dans de nombreuses villes chinoises.



Les 19 documents concernent plusieurs questions internationales relatives à l'ASEAN, dont le plan stratégique sur la coopération entre le bloc et l'Australie pour 2020-2024, la rédaction d'un discours qui sera utilisé lors d'une prochaine réunion entre l'ASEAN et l'Union européenne. -VNA