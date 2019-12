La Thaïlande renforcera l’interdiction d’importation de déchets électroniques et plastiques. Photo: siamactu.fr

Bangkok (VNA) – La Thaïlande renforcera l’interdiction d’importation de déchets électroniques et plastiques, a déclaré le 25 décembre le ministre thaïlandais des Ressources naturelles et de l'Environnement, Varawut Silpa-archa.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement s’oppose fermement à l'importation de déchets électroniques. C'est bon pour Thaïlande à long terme car les déchets électroniques détruisent de plus en plus l'environnement, a-t-il affirmé.

Ce ministère a collaboré avec le ministère du Commerce pour corriger les échappatoires juridiques afin d'empêcher les déchets électroniques de pénétrer en Thaïlande.

Le ministre Varawut Silpa-archa s'est engagé à tout mettre en œuvre pour trouver rapidement des solutions appropriées afin de pouvoir publier des instructions efficaces pour l'élimination des déchets électroniques dans le pays. – VNA