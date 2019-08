Une rue en Thailande. Photo: Reuters



Hanoï (VNA) - Le ministère thaïlandais du Commerce s'est engagé à mettre en œuvre des campagnes pour promouvoir l'économie circulaire afin de réduire les déchets et d'accroître la production à valeur ajoutée.

Lors du forum intitulé "L'économie circulaire dans un monde en mutation" organisé le 19 août, le Département de la promotion du commerce international a annoncé qu'il ajouterait d'autres produits développés dans le cadre du concept d'économie circulaire qui seront vendus au Salon international des produits de style de vie (Style Bangkok 2019) prévue en octobre prochain au centre d'exposition et de commerce international de Bangkok (BITEC).



Auparavant, le Département avait organisé des foires liées à l'économie circulaire dans les grands magasins tels que Eco Creative Design au centre commercial Central et Designers' Room & Talent Thai au centre commercial Siam Discovery.

L'économie circulaire propose de repenser les modes de production et de consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et ainsi limiter les déchets générés.



Les experts participant au forum ont déclaré que le moment était venu pour la coopération entre les organes gouvernementales et le secteur privé de promouvoir un tel système, car les déchets devaient être contrôlés et gérés efficacement.



Dans le même temps, les entreprises participantes ont exhorté le gouvernement thaïlandais à proposer des mesures incitatives aux entreprises qui acceptent de réduire les déchets. -VNA