Bangkok, 24 mars (VNA) - Le Département du commerce intérieur (ITD) du ministère thaïlandais du Commerce met en œuvre 22 mesures pour gérer l'approvisionnement en fruits pour la récolte de cette année, avec une production qui devrait augmenter de 3 % pour atteindre 6,78 millions de tonnes.

Photo: Bangkokpost

Le directeur général du département, Wattanasak Sur-iam, a déclaré que la production plus élevée est attribuée au temps plus frais de la fin de l'année dernière et du début de cette année.Le département reste préoccupé par la qualité des fruits et a eu des discussions avec le Département de l'agriculture sur l'introduction de mesures strictes pour contrôler la qualité des exportations, en particulier le durian, a-t-il déclaré.L'ITD souhaite également enregistrer au moins 120.000 vergers aux normes de bonnes pratiques agricoles (BPA) cette année.Wattanasak Sur-iam a déclaré que les 22 mesures se concentrent sur quatre domaines, couvrant les plans de production, le marketing national, le marketing étranger et les questions juridiques.Le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture et des Coopératives prévoient également de se coordonner avec les grands magasins, les dépanneurs et les stations-service pour ouvrir des zones permettant aux agriculteurs de vendre leurs fruits, totalisant 100.000 tonnes, a-t-il noté.Un autre projet consiste à organiser des festivals de fruits thaïlandais dans les attractions touristiques et à soutenir le chargement gratuit de 20 kg de fruits sur les vols, avec un maximum de 42.000 tonnes, a-t-il poursuivi.Cette année, le ministère du Commerce a fixé un objectif d'exportations de fruits frais et transformés pour atteindre 4,44 millions de tonnes, soit une augmentation de 10 % en quantité et en valeur par rapport à 4,04 millions de tonnes d'une valeur de 263 milliards de bahts (plus de 7,7 milliards de dollars) l'année dernière. - VNA