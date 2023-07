Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - L’Autorité du tourisme de Thaïlande (Tourism Authority of Thailand- TAT ) vient d'annoncer un plan visant à augmenter les recettes en provenance des visiteurs étrangers et à encourager les Thaïlandais à voyager en Thaïlande.Ce plan vise à générer des recettes de 1.920 milliards de bahts (près de 55 milliards de dollars) auprès de 35 millions de visiteurs étrangers et de 1.080 milliards de bahts (plus de 30 milliards de dollars) auprès de 200 millions de voyages menés par les Thaïlandais.TAT espère générer un montant total de 3 billions de bahts (environ 85 milliards de dollars) cette année, soit l’équivalent du niveau enregistré en 2019 avant l'apparition de l'épidémie de COVID-19, selon son directeur général, Yuthasak Supasorn.- VNA