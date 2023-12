Les ministres thaïlandais portent des tenues traditionnelles fabriquées à partir de tissus produits localement avec un motif unique lors de la réunion dans la province de Nong Bua Lamphu le 4 décembre. (Photo : Government House)

Bangkok, 5 décembre (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a chargé l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) et le ministère du Tourisme et des Sports d'étudier les caractéristiques distinctives des provinces du nord-est comprenant Nong Bua Lamphu, Bung Kan, Loei, Nong Khai et Udon Thani, sur lesquelles s'appuyer pour promouvoir le tourisme.Ces provinces de second plan d'un point de vue touristique possèdent pourtant de nombreux attraits, notamment des cultures distinguées et des délices culinaires, a-t-il déclaré après une réunion du cabinet dans la province de Nong Bua Lamphu le 4 décembre.Le Premier ministre a déclaré que les produits Otop (unvillage, un produit) exposés sur le lieu de la réunion du cabinet étaient des produits de qualité et que leur vente devait être encouragée.Le ministère des Transports a déclaré qu'un espace pourrait être alloué à la gare centrale de Krung Thep Aphiwat (gare centrale de Bang Sue à Bangkok) pour des magasins vendant des produits Otop.Pour promouvoir la vente de ces produits en ligne, le ministère de l'Économie et de la Société numérique et le ministère du Commerce créeront conjointement une plateforme permettant aux gens d'y accéder plus largement, a déclaré Srettha.Également lors de la réunion à Nong Bua Lamphu, le cabinet a convenu de financer la construction de 92 barrages pour aider à surmonter les pénuries d'eau dans la province, a-t-il indiqué.Le ministère des Pêches a également reçu l'ordre de relâcher des poissons dans les cours d'eau naturels.Les personnes possédant des documents de droits fonciers Sor Por Kor (terres de réforme agricole) peuvent les convertir en titres de propriété foncière, afin de pouvoir devenir propriétaires de la terre et gagner leur vie, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que davantage de routes seront également construites reliant Nong Bua Lamphu à d'autres provinces.- VNA