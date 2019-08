Des militaires thaïlandais. Photo: AFP



Bangkok (VNA) - Le comité gouvernemental chargé des situations d'urgence de la Thaïlande a décidé vendredi de prolonger de trois mois le mandat de décret d’urgence dans trois provinces du sud du pays.

Présidé par le vice-Premier ministre Prawit Wongsuwon, le comité a convenu que le décret devrait être appliqué dans les provinces de Pattani, Yala et Narathiwat du 20 septembre au 19 décembre, à l'exception des districts de Mae Lan et Betong à Yala, et de ceux de Sukhirin et Sungai Kolok à Narathiwat, a fait savoir le général Wanlop Rugsanaoh, secrétaire général du Conseil national de sécurité de la Thaïlande.

Le décret d’urgence a été appliqué dans ces trois provinces en conflit pour faciliter les opérations de sécurité et assurer la paix et l'ordre dans la région. L'application actuelle prend fin le 19 septembre, a-t-il déclaré.

Le comité gouvernemental chargé des situations d'urgence a également recommandé une loi plus souple sur les opérations de sécurité intérieure, qui devrait être appliquée dans le district de Si Sakhon de la province de Narathiwat, au lieu du décret d'urgence. La proposition sera soumise au cabinet thaïlandais pour approbation, a-t-il ajouté.

Il a souligné que le commandement de la région 4, relevant du Commandement des opérations de sécurité intérieure, était chargé d'évaluer la situation sécuritaire et de recommander la suppression des zones visées par le décret d'urgence en fonction des indicateurs de situation. -VNA