Hanoï, 10 octobre (VNA) – La Thaïlande a annoncé le 9 octobre avoir mis en orbite son deuxième satellite d'observation de la Terre, THEOS-2, depuis le Centre spatial guyanais.

Satellite d'observation de la Terre, THEOS-2. Photo: Bangkok Post

Le ministre thaïlandais de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation, Supamas Isarabhakdi, a déclaré que la station au sol procéderait à un essai du système satellite pendant environ trois mois avant qu'il ne devienne pleinement opérationnel et ne commence à effectuer des activités d'observation de la Terre.Elle a souligné que cette mission constitue un grand pas en avant dans la réponse du pays à diverses situations d'urgence, en utilisant des informations fraîches, détaillées et précises recueillies auprès des services de télédétection.Equipé d'images de haute résolution, le satellite de 425 kg contribuera à fournir des informations sur l'agriculture, la gestion de l'eau, l'urbanisme et la gestion des ressources naturelles, selon l'Agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales (GISTDA). - VNA